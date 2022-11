Rentner mit dem Tod bedroht: Fast elf Jahre Haft für Täter Stand: 18.11.2022 13:53 Uhr Im Falle eines brutalen Einbruchs in Bergedorf vor einem Jahr hat das Hamburger Landgericht am Freitag einen der beiden Täter verurteilt. Der 23-Jährige kommt für fast elf Jahre ins Gefängnis. Er hatte zusammen mit einem unbekannten Mittäter den Hausbesitzer und seine Stieftochter misshandelt und mit dem Tod bedroht.

"Es war ein Raubüberfall, der einem den Atem stocken lässt." Mit diesen Worten beginnt der Vorsitzende Richter sein Urteil. Er spricht von einer erschütternden Brutalität, mit der die beiden Einbrecher vorgegangen waren. Sie waren nachts in das Bergedorfer Haus eingestiegen, als die beiden Bewohner schliefen.

Täter drohten dem Hausbesitzer mit dem Tod

Einer der Täter ging ins Schlafzimmer und schlug dem 78-jährigen Hausbesitzer mit einer Pistole den Kopf blutig, dann brachten die Einbrecher den Mann und seine 33-jährige Stieftochter in den Heizungskeller. Dort setzte ein Einbrecher dem 78-Jährigen die Pistole an die Schläfe und zählte von zehn runter. Wenn er den Tresorschlüssel nicht rausgeben würde, würde er ihn erschießen.

Der Mann war so in Todespanik, dass ihm erst nicht einfiel, wo der Schlüssel war. "Gott sei Dank", so der Richter, fiel es ihm noch in letzter Sekunde ein.

Etwas mehr als 2.000 Euro Beute

Die Täter hatten einen Tipp bekommen, dass in dem Tresor eine Million Euro lagern sollten. Tatsächlich erbeuteten sie nur etwas mehr als 2.000 Euro.

