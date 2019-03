Stand: 04.03.2019 10:48 Uhr

Rentner mit Gürtel erwürgt: Zehn Jahre Haft

Er hatte die Tat im Prozess bestritten, jetzt kommt er aber ins Gefängnis: Das Hamburger Landgericht hat am Montag einen 52-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und acht Monaten verurteilt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Mai 2018 seinen 78-jährigen Nachbarn in Jenfeld mit einem Bademantel-Gürtel erwürgt hat.

Motiv nicht ganz klar

Der 52-Jährige habe sich des Totschlags schuldig gemacht, so das Gericht. Das Motiv für die Tat habe nicht genau aufgeklärt werden können. Möglicherweise sei es bei einem Streit um Geld gegangen. Der 52-Jährige hatte sich nach Angaben eines Zeugen mehrfach etwas von dem älteren Nachbarn geliehen.

Zunächst war man von Unfall ausgegangen

Die Lebensgefährtin hatte den 78-Jährigen tot in seiner Wohnung gefunden. Zunächst war niemand von einem Verbrechen ausgegangen, weil die Verletzungen auf einen Sturz hinwiesen. Dann aber wurde man doch misstrauisch, vor allem wegen einer Stauchung am Kehlkopf. Also kam die Leiche in die Rechtsmedizin und wurde dort obduziert. Ergebnis: Am Bademantel des Opfers sowie im Kopf- und Halsbereich waren laut Staatsanwaltschaft DNA-Spuren des Angeklagten gefunden worden.

Totschlag: Haftstrafe für 52-Jährigen NDR 90,3 - 04.03.2019 11:00 Uhr Autor/in: Matthias Borchert Er hatte seinen älteren Nachbarn in Hamburg-Jenfeld mit einem Bademantel-Gürtel erdrosselt: Ein 52-Jähriger muss für mehr als zehn Jahre ins Gefängnis. Er hatte die Tat im Prozess bestritten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Anklagebehörde hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert, die Verteidigung dagegen einen Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hatte in seinem letzten Wort vor Gericht beteuert: "Ich kann und werde nichts zugeben, was ich nicht getan habe."

Weitere Informationen Prozessauftakt: Mann vom Nachbarn erwürgt? Ein 52-Jähriger soll seinen älteren Nachbarn in Jenfeld nach einem Streit um Geld erwürgt haben. Vor dem Hamburger Landgericht schwieg der Angeklagte am ersten Prozesstag. (14.12.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.03.2019 | 11:00 Uhr