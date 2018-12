Stand: 22.12.2018 15:10 Uhr

Rentner, die jobben müssen

Immer mehr Menschen jobben in Deutschland noch über das Rentenalter hinaus. Viele davon haben einfach noch Spaß an der Arbeit, wollen ihr Wissen weitergeben, soziale Kontakte pflegen und fit bleiben. Doch jeder fünfte berufstätige Rentner arbeitet wegen des Geldes, weil die Rente zwar zum Überleben reicht, für mehr aber auch nicht.

28 Quadratmeter mit winziger Küche und Bad. Rudolf Ostermann steht auf einem regennassen Parkplatz im Hamburger Außenbezirk Langenhorn. Von außen deutet er auf seine Wohnung in einem sozial geförderten Wohnungsbau. "Ich wohne hier in einem Gebäudekomplex in der Nähe des Kiwittsmoor-Bahnhofs, eine ruhige Gegend eigentlich. Von meinen 72 Jahren habe ich hier rund 50 Jahre verbracht."

Nach dem Krieg ist er in diesem Stadtteil aufgewachsen. Er erzählt das allerdings in einem Imbiss um die Ecke. Denn in seiner Wohnung möchte der Rentner keine Gäste empfangen. Sie sei zu klein. Es ist ihm unangenehm. Und doch ist er froh, die Wohnung zu haben. Sie ist immerhin günstig. "Diese Wohnung kann ich mir leisten und muss keine Angst haben, dass ich wieder meinen Lebensmittelpunkt verliere."

Aufstieg und Abstieg - und plötzlich ohne Eigenheim

Ostermann hat gesellschaftlichen Auf- und Abstieg erlebt. Seine Nachkriegskindheit verbringt er in einem ärmlichen Barackenlager. Er macht trotzdem seinen Weg: Ausbildung als Maschinenschlosser, Studium auf dem zweiten Bildungsweg, Ehe mit drei Kindern, gut bezahlter Job und Eigenheim. Doch mit der Scheidung von seiner Frau wird alles anders. Das Haus - als Absicherung fürs Alter gedacht - muss er verkaufen.

Das verkraftet er psychisch nicht, wird krank, schließlich Frührentner. "Plötzlich ist alles weg. Dann musste ich plötzlich mit nur noch 1.000 Euro auskommen. Und das ist ein Bruch", sagt Ostermann. "Kein Urlaub, kein gar nichts mehr. Je näher das Lebensende rückt, je tiefer wurde auch der Abstieg. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man erleben kann."

Zum Leben bleiben nur 500 Euro

Zieht man die Miete ab, bleiben Ostermann nur rund 500 Euro zum Leben. Jeden Cent dreht er zweimal um, kauft nur reduzierte Waren, selten neue Kleider, geht nicht essen, ins Kino oder ins Konzert. Nur einen Luxus will er sich nicht versagen: "Am meisten freut es mich, wenn ich meinen Kindern was geben kann. Ich habe selbst erlebt, wie es ist, vom Vater unterstützt zu werden und das will ich zurückgeben."

Minijob als Wachmann: "Kein anspruchsvoller Job"

Weil seine Rente für Geschenke nicht ausreicht, hat Ostermann einen Minijob angenommen: als Wachmann für eine Lagerhalle im Hafen. "Kein anspruchsvoller Job. Ich sitze in einem Container und achte darauf, wer rein und raus geht."

Wenn genug Schichten anfallen, bringt das 450 Euro im Monat zusätzlich. In Ostermanns Bekanntenkreis kein Einzelfall: "Der eine ist Pförtner im Hotel. Der andere preist Waren an auf großen Discountflächen. Eine Frau ist als Putzfrau unterwegs, um sich auch ein besseres Leben leisten zu können."

Altersarmut lässt viele Rentner weiterarbeiten

Es ist ein Trend: Immer mehr Menschen sind in Deutschland über das Rentenalter hinaus berufstätig. Die Gründe sind vielfältig. Laut einer Studie des Innenministeriums arbeiten die meisten aus Freude am Beruf, nur 20 Prozent wegen des Geldes.

Doch auch die zunehmende Altersarmut spiele eine große Rolle, sagt Klaus Wiecher vom Sozialverband Hamburg. In der Hansestadt sei zum Beispiel fast jeder fünfte Rentner armutsgefährdet. Knapp 25.000 leben von Grundsicherung, haben also neben der Miete nur rund 400 Euro zur Verfügung: "Das reicht gerade so, um über die Runden zu kommen. Das heißt, Theater, Kino, Fahrkarte für den ÖPNV und ähnliche Dinge sind dann nicht mehr drin", sagt Wiecher. "Und darauf verzichten diese Menschen und man weiß, dass die sich in ihre vier Wände zurückziehen und vereinsamen."

Sozialverband will höhere Grundsicherung

Der Sozialverband fordert deswegen, dass zumindest die Grundsicherung angehoben wird. "Es gibt ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu, das sagt: Man muss nicht nur überleben, essen und trinken, sondern ich muss in unserer Gesellschaft auch die Möglichkeit haben, an den gesellschaftlichen Dingen teilzuhaben. Das ist nicht nur erfunden, sondern - wenn man so will - gesellschaftlicher Standard", erklärt Wiecher.

Für diese Teilhabe gehen viele Senioren wie Rudolf Ostermann arbeiten. Er hofft, dass seine Gesundheit da noch lange mitmacht. Denn seine größte Furcht ist, seinen Kindern eines Tages zur Last zu fallen.

