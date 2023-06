Stand: 09.06.2023 06:31 Uhr Rennradfahrer stürzt in Osterbekkanal

Ein Rennradfahrer ist am Donnerstagabend in der Krausestraße in Dulsberg mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Brückengeländer gefahren und in den Osterbekkanal gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, suchten Einsatzkräfte den Mann im Wasser - jedoch vergeblich. Ein Spürhund nahm seine Fährte an Land auf. Der Mann konnte sich laut Polizei offenbar selbst retten.

