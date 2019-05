Stand: 24.05.2019 17:02 Uhr

Rekordbeteiligung bei "Fridays for Future"-Demo

Zwei Tage vor der Europawahl haben am Freitag besonders viele Jugendliche für die "Fridays for Future"-Bewegung in Hamburg demonstriert: Beim zweiten sogenannten globalen Klimastreik waren laut Polizei bis zu 17.000 Demonstranten in der Innenstadt unterwegs. Die Veranstalter sprachen sogar von 25.000 Menschen. Die Teilnehmer riefen laut im Chor "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!" und hielten unter anderem Plakate mit den Aufschriften "Klimaschutz statt Kohleschmutz", "Rettet die Welt" und "Stoppt Klimakiller" hoch.

Mehr als 17.000 demonstrieren fürs Klima NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 24.05.2019 13:51 Uhr Kurz vor der Europawahl haben besonders viele junge Klima-Aktivisten bei "Fridays for Future" in Hamburg demonstriert. Karsten Sekund berichtet von der Kundgebung.







Die Demonstranten zogen von St. Pauli aus zum Rathausmarkt. Im Innenstadtbereich kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Ursprünglich waren rund 10.000 Teilnehmer erwartet worden. Weltweit wurde am Freitag zu Kundgebungen in mehr als 100 Ländern aufgerufen.

Hohe Teilnehmerzahl motiviert Organisatoren

Die Hamburger Mit-Organisatorin Friederike Leppert erklärte, dass die hohe Teilnehmerzahl mit Blick auf die kommenden Wochen und Monaten motivierend sei: "Es zeigt uns: Wir können weiter noch mehr Leute erreichen und es stehen ganz viele hinter uns, weil eben nicht nur in Hamburg so viele Leute auf der Straße sind und dass wir immer weitermachen müssen, bis gehandelt wird", sagte Leppert NDR 90,3.

Demonstrationen seit Monaten

Seit Monaten lassen junge Menschen freitags den Unterricht ausfallen, um für eine bessere Klimapolitik auf die Straße zu gehen. Die Aktivisten von Fridays for Future fordern unter anderem die Einhaltung der Pariser Klimaziele. Vorbild der Jugendlichen ist die Schwedin Greta Thunberg, die am 1. März in Hamburg mit protestiert hatte.

Was kann ich im Alltag für Klima und Umwelt tun? Technik

energiesparende Geräte kaufen

Standby-Modus bei Geräten ausschalten oder den Stecker ziehen

sparsame LED-Leuchten nutzen

Fairphone nutzen Beim Einkaufen

eigene Tragetasche beim Einkaufen nutzen

unverpackte Produkte kaufen

Mehrwegbecher statt Papierbecher benutzen Zu Hause

"Bitte keine Werbung"-Sticker auf den Briefkasten kleben

beim Kochen den Deckel auf den Topf legen und nicht zu große Platte nutzen

duschen statt baden

Wäsche bei maximal 60 Grad waschen

Recycling(klo-)papier nutzen Unterwegs

Auf Flugreisen wegen des hohen CO2-Ausstoßes möglichst verzichten

Auf Kreuzfahrten wegen des Stickoxid-Ausstoßes möglichst verzichten

Autofahrten - vor allem innnerstädtisch - vermeiden

Car-Sharing nutzen

den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad nutzen Im Garten

Bäume pflanzen

Vogelfutter und Blumen für Bienen auf dem Balkon platzieren

