Rekord-Passagierflug startet am Sonntag von Hamburg aus Stand: 31.01.2021 07:59 Uhr Am Hamburg Airport startet am Sonntagabend ein Flugzeug zum längsten Passagierflug der Lufthansa-Geschichte. Die Maschine bringt Wissenschaftler auf eine Antarktismission. Wegen der Pandemie gibt es keine Linienflüge.

Normalerweise starten Flugzeuge in Hamburg-Fuhlsbüttel zu Zielen in Europa, dem Nahen Osten - und selten auch mal nach Übersee. Heute nun aber hebt vom Helmut-Schmidt-Airport ein Langstrecken-Airbus zum Rekordflug ab.

Auf Mission in der Antarktis

Tickets kaufen konnte man für den Flug nicht, an Bord gehen nur Passagiere, die Teil einer Antarktismission sind: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Alfred-Wegener-Instituts und Besatzungsmitglieder des Eisbrechers Polarstern. Etwa 15 Stunden dauert der Non-Stop-Flug ab Fuhlsbüttel. Gelandet wird erst nach knapp 14.000 Kilometern auf den Falklandinseln vor der südamerikanischen Küste. Das Endziel der Passagiere ist die Neumayer-Forschungsstation in der Antarktis.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es keine Linienflüge

Der Grund für ihre ungewöhnliche Reise ist die Corona-Pandemie. Eigentlich sollten das Forscher-Team und die Crewmitglieder nach Südafrika fliegen - und von dort per Schiff in Richtung Antarktis starten. Wegen der aktuellen Pandemie gibt es derzeit aber keine Linienflüge, die in Frage kommen.

Wissenschaftler seit zwei Wochen in Quarantäne

Bereits seit zwei Wochen befinden sich alle Besatzungsmitglieder des Flugzeugs und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mission in Quarantäne. In Fuhlsbüttel geht es über einen Extra-Zugang an Bord der Lufthansa-Maschine - damit sich niemand auf den letzten Metern doch noch mit dem Coronavirus infiziert. Trotz der erschwerten Bedingungen hatten sich rund 600 Flugbegleiterinnen und -begleiter um den Job beworben.

Kein Guinness-Buch-Eintrag

Ins Guinness-Buch der Rekorde wird es der Langstreckenflug übrigens nicht schaffen: Den Rekord in dieser Kategorie hält ein Flug der australischen Qantas-Linie von New York nach Sydney. Diese Strecke beträgt noch einmal rund 2.000 Kilometer mehr.

