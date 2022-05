Stand: 13.05.2022 08:13 Uhr Reizgas-Einsatz im Hallenbad in Wilhelmsburg

In Wilhelmsburg hat es am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz bei der Schwimmhalle im Inselpark gegeben. Ausgelöst wurde dieser durch eine Kartusche Pfefferspray. Mehrere Kinder atmeten das Reizgas ein, fünf kamen kurzzeitig in ein Krankenhaus. | Sendedatum NDR 90,3: 13.05.2022 06:00