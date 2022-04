Stand: 28.04.2022 18:58 Uhr Reizgas-Alarm an Berufsschule

Mehrere Schülerinnen und Schüler einer Berufsschule in Borgfelde haben am Donnerstag über Atemwegsreizungen geklagt. In einem Schulgebäude an der Anckelmannstraße war möglicherweise Reizgas ausgetreten. Acht Jugendliche kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR 90,3: 28.04.2022 19:00

