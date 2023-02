Stand: 26.02.2023 19:30 Uhr Reitbrook: Polizei jagt bewaffneten Betrunkenen

Ein Betrunkener mit einem Gewehr hat am Samstagabend in Reitbrook einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachbarn fühlten sich von dem Mann bedroht und verständigten die Beamten und Beamtinnen. Um den Mann in der Dunkelheit aufzuspüren, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Polizeihunde spürten den Mann schließlich auf. Er hatte sich in einem Schuppen versteckt, vor dessen Tür eine Schrotflinte lag. Drinnen fanden die Beamten weitere Waffen und Munition. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann 1,6 Promille.

