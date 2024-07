Reiseverkehr in Hamburg: Heute wird es besonders voll Stand: 19.07.2024 05:03 Uhr Kurz nach dem Start der Hamburger Sommerferien geht es für viele in den Urlaub. Besonders für heute wird deshalb mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet.

Egal ob mit dem Flieger, dem Zug oder dem Auto: Die Reise in den Urlaub kann am Freitag in Hamburg zum Geduldsspiel werden.

Hamburger Flughafen erwartet Passagier-Ansturm

Von sechs Uhr morgens an gehen die Flieger zum Beispiel nach Ägypten, Griechenland, Türkei oder Spanien. Allein nach Mallorca starten in der ersten Stunde vier Maschinen. Insgesamt rechnet der Hamburger Flughafen am Freitag mit rund 55.000 Fluggästen und bis zu 400 Starts und Landungen. Trotz des erwarteten Passagier-Ansturms will der Airport lange Warteschlagen vermeiden.

Hohe Auslastung und Einschränkungen bei der Bahn

Für Bahnreisende in Hamburg gibt es am Freitag mehrere mögliche Probleme: Viele Fernzüge nach Süden starten erst in Harburg. Zudem meldet die Bahn für viele Züge eine extrem hohe Auslastung - also muss schon am Bahnsteig mit vielen Reisenden gerechnet werden. Zwischen Hamburg und Kiel fährt abschnittweise nur ein Schienenersatzverkehr. Das Kreuzfahrtunternehmen Aida hat deshalb sogar einen eigenen Ersatzverkehr von Hamburg nach Kiel organisiert.

ADAC rechnet mit vollen Straßen und Autobahnen

Auch Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich laut einer Stauprognose des ADAC von Freitag an auf starke Behinderungen einstellen. Hintergrund sei, dass bis auf Baden-Württemberg und Bayern alle Bundesländer in den Schulferien sind. Stauschwerpunkte sind dem ADAC zufolge in und um Hamburg die A1 und die A7.

