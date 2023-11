Reichspogromnacht vor 85 Jahren: Hamburg gedenkt der Opfer Stand: 09.11.2023 17:50 Uhr Am 85. Jahrestag der Pogromnacht ist in Hamburg am Donnerstag der von den Nationalsozialisten ermordeten Jüdinnen und Juden gedacht worden. Bei der Hauptgedenkveranstaltung spielte auch der aktuelle Nahost-Konflikt eine Rolle.

Senat und Bürgerschaft sowie die Jüdische Gemeinde erinnerten an die Zerstörung der Bornplatzsynagoge durch die Nationalsozialisten. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bekräftigte am Donnerstag, dass das Gebäude wieder aufgebaut werde. Das Motto der Veranstaltung lautete "Nie wieder ist jetzt".

Tschentscher: "Hamburg steht an der Seite Israels"

Tschentscher betonte: "Hamburg steht für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft und hat keinen Millimeter Platz für Antisemitismus. Angesichts des Terrors der Hamas stehen wir fest an der Seite Israels." Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Hamburg, Philipp Stricharz, forderte, Deutschlands Demokratie müsse wehrhaft bleiben. "Dazu gehört auch, für das Recht anderer Demokratien einzustehen, sich gegen barbarische Angriffe zur Wehr zu setzen", sagte Stricharz mit Blick auf die israelische Militäroperation gegen die Hamas im Gazastreifen. Zur deutschen Demokratie müsse auch gehören, dass man sich ohne Sorge und jederzeit als jüdischer Deutscher zu erkennen geben kann. Das sei nicht der Fall, beklagte der Gemeindevorsitzende und fügte hinzu: "Solange wir Hassparolen und Terrorrelativierungen auf unseren Straßen dulden, wird sich daran nichts ändern."

Pogromnacht: Bornplatzsynagoge geplündert

Die Bornplatzsynagoge im Hamburger Grindelviertel war in der Nacht zum 10. November 1938 geplündert und geschändet worden. 1939 wurde die Jüdische Gemeinde zum Abriss des Gebäudes gezwungen, das Grundstück wurde von den Nazis enteignet. Erst am 27. September hatte die Bürgerschaft einstimmig beschlossen, das Grundstück der Gemeinde zurückzugeben.

Stolpersteine putzen gegen das Vergessen

Viele Menschen in Hamburg gedachten der von den Nazis ermordeten Jüdinnen und Juden, indem sie einige der mehr als 7.000 Stolpersteine in der Stadt putzten oder Grablichter daneben aufstellten. Interessierte können sich auf der Internetseite der Hamburger Stolperstein-Initiative oder über die App "Stolpersteine Deutschland" über die Menschen informieren, derer mit den Gedenksteinen gedacht wird.

Pogromnacht vor 85 Jahren

Am 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen in der Pogromnacht Synagogen in ganz Deutschland angezündet. Auch in Hamburg wurden etliche jüdische Einrichtungen zerstört, darunter die Bornplatzsynagoge. Das Bethaus war bis 1938 das Wahrzeichen jüdischen Lebens in der Hansestadt, das größte jüdische Gotteshaus Norddeutschlands und soll nun wieder aufgebaut werden.

