Stand: 18.08.2023 12:00 Uhr Regionalzug bleibt in Hamburg auf freier Strecke liegen

In Hamburg ist am Freitag erneut ein Zug auf freier Strecke liegen geblieben. Eine Regionalbahn auf dem Weg nach Lübeck konnte am Vormittag vor dem Bahnhof Rahlstedt nicht mehr weiterfahren. Die 106 Reisenden mussten auf einen Ersatzzug umsteigen, der auf ein Parallel-Gleis gefahren wurde. Warum die Regionalbahn liegen blieb, konnte die Bundespolizei nicht sagen, ein Fremdverschulden schloss sie aber aus. Am Sonntag und Montag waren ICE-Züge in Rothenburgsort liegen geblieben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.08.2023 | 12:00 Uhr