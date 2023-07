Stand: 05.07.2023 07:00 Uhr Regen in Wimbledon: Zverev und Korpatsch spielen Mittwoch

Dauer-Regen hat das Tennisturnier in Wimbledon am Dienstag fast komplett lahmgelegt. Auch die Hamburger Profis Alexander Zverev und Tamara Korpatsch konnten nicht spielen. Am Mittwoch sollen die Partien nachgeholt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.07.2023 | 07:00 Uhr