Regel-Lockerungen: Die neue Freiheit in Sachen Corona Stand: 19.03.2022 08:40 Uhr Seit heute gibt es weitere Lockerungen der Corona-Regeln. Und ab dem 2. April sollen in Hamburg weitere folgen. Ist das der richtige Weg in der Corona-Pandemie? Das fragt Jörn Strahler-Pohl in seinem Kommentar.

von Jörn Straehler-Pohl

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Corona-Lockerungen gibt es schon seit einiger Zeit in meinem Sportstudio. Dort muss man nirgendwo mehr eine Maske tragen. Und praktisch alle nutzen diese Freiheit. Selbst, wenn es voll und eng wird in der Umkleide.

Eigenverantwortung vor Reglementierung

Ohne Maske in der vollen Umkleide - nur ein Beispiel dafür, was die FDP Eigenverantwortung nennen würde. Sie hatte das Ende der bundesweiten Maskenpflicht in der Berliner Ampelkoalition durchgesetzt. Das klingt erst einmal einleuchtend: Wer dreifach geimpft ist, braucht sich meist keine großen Sorgen mehr machen, schwer zu erkranken. Auch mir geht das so.

Auch ich habe in den vergangenen Wochen auf die Maske beim Sport verzichtet, weil fast alle anderen es auch so machen. Auch ich habe vor allem mein eigenes Risiko abgewogen und nicht viel darüber nachgedacht, damit möglicherweise meinen Teil zu steigenden Inzidenzen beizutragen, falls ich unbemerkt Corona habe.

Eigenverantwortung versus Allgemeinwohl

Und genau das ist die Tücke der Eigenverantwortung. Sie kann uns dazu verleiten, mehr an uns selbst, als an andere zu denken und die Schwächeren zu vergessen. Wer keine Maske mehr trägt, vergrößert nicht nur sein eigenes, sondern auch das Risiko für andere. Und im schlimmsten Fall steckt man dann einen alten oder chronisch kranken Menschen an, bei dem die Impfung nicht so gut wirkt.

Corona-Regeln mit Augenmaß nötig

Wir brauchen deshalb auch weiterhin staatliche Regeln mit Augenmaß. Ansonsten ist sich nur jeder selbst der Nächste. Es wäre also gut, wenn es in Hamburg auch in den nächsten Wochen noch Corona-Regeln gäbe, die die Mehrheit der Menschen nicht groß einschränken und die die Schwachen weiter schützen. Eine Maskenpflicht in Innenräumen gehört für mich dazu.

