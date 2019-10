Stand: 30.10.2019 06:56 Uhr

Reformationstag: Kostenlos in 30 Museen

Mit einem bunten Kulturprogramm feiert Hamburg am Donnerstag zum zweiten Mal einen arbeitsfreien Tag der Reformation. Der Eintritt in Hamburgs Museen ist frei und prominente Hamburger geben Einblick in ihren Glauben.

Kommen wieder 70.000 Besucher?

Rund 30 Museen wollen sich mit Sonderprogrammen an der Aktion #seeforfree beteiligen. Freien Eintritt bieten neben großen Museen wie Kunsthalle, Bucerius Kunst Forum und Museum für Hamburgische Geschichte auch kleinere Häuser wie das Computer-Museum und die Gipsabguss-Sammlung der Uni, das Zusatzstoffmuseum oder das HSV-Museum. Im vorigen Jahr hatten mehr als 70.000 Besucher das Angebot genutzt.

Tschentscher spricht über "Glaube und Politik"

Auch in den Kirchen wird am Reformationstag Einiges geboten: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) spricht um 16 Uhr in der evangelischen Kirche St. Gabriel in Barmbek über das Thema "Glaube und Politik". Die Gastpredigt im zentralen ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr in der Hauptkirche St. Petri (Mönckebergstraße) hält NDR Intendant Lutz Marmor. Das Thema lautet "Wahrheit".

In der Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern spricht Hauptpastor Martin Vetter mit dem Intendanten des Thalia-Theaters, Joachim Lux (10 Uhr). Von Anfang an sei der Tag der Reformation als gesetzlicher Feiertag ökumenisch, interreligiös und gesamtgesellschaftlich ausgerichtet, sagte Bischöfin Kirsten Fehrs im Vorwege. Er biete eine gute Gelegenheit, über den Zusammenhalt der Gesellschaft nachzudenken.

Ein "Preacher-Slam" im Schanzenviertel

Unter dem Motto "I have a dream" beginnt um 17 Uhr im "Haus 73" im Schanzenviertel (Schulterblatt 73) der Poetry-Wettbewerb "Preacher-Slam". Jeder der acht Teilnehmer hat acht Minuten Zeit, um seinen Text zu präsentieren. Das Publikum entscheidet über den Sieger. Veranstalter sind das Erzbistum Hamburg und die Ev. Jugend. Der Eintritt ist frei.

Viele Kirchengemeinden bieten am Reformationstag besondere Gottesdienste an. So beginnt um 18 Uhr in der Altonaer Kulturkirche St. Johannis ein Jazz-Gottesdienst. Auch die Elisabethgemeinde in Eidelstedt feiert um 10 Uhr einen Jazz-Gottesdienst mit "Evergreen Dixie Four". Die Predigt hält der ehemalige Michel-Hauptpastor Helge Adolphsen. Mit einem Festgottesdienst (11 Uhr) weiht die Osterkirchengemeinde in Bramfeld ihre frisch renovierte Kirche wieder ein.

