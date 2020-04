Stand: 14.04.2020 14:59 Uhr - NDR 90,3

Reetdachhaus in Rissen in Flammen

In Hamburg-Rissen ist am Dienstag ein Reetdachhaus in Brand geraten. Das etwa 12 mal 20 Meter große Gebäude brenne in voller Ausdehnung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Dichte Rauchschwaden und der Geruch von verbranntem Holz haben sich zwischen den umliegenden Mehrfamilien ausgebreitet. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohnerinnen und Anwohner über Rundfunkdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Fußgänger schützen Mund und Nase mit Schals und Jacken.

Brand eins Reetdachhauses in Rissen NDR 1 Radio MV - NDR 90,3 Aktuell - 14.04.2020 15:00 Uhr Wegen des Brands eines Reetdachhauses in Rissen ist die Feuerwehr im Großeinsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen Anwohneende Fenster und Türen geschlossen halten.







Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr bekämpfe die Flammen aus acht großen Rohren mit richtig viel Wasser, sagte der Sprecher. Es müsse verhindert werden, dass das Feuer auf Nachbargebäude übergreife. 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Dachstuhl ausgebrannt

Das Feuer war am Dienstagmittag ausgebrochen. Die Flammen haben den Dachstuhl rasch zerfressen. Er ist nun nur noch ein verkohltes Gerippe mit schwarzen Holzbalken, an denen einige wenige Reetbündel haften. Feuerwehrleute auf zwei Drehleitern mussten für etwa zwei Stunden Glutnester mit Wasser löschen.

Bewohnende konnten sich retten

Anwohnende hatten das Feuer entdeckt und die Bewohnerinnen und Bewohner alarmiert. Sie konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache ist noch unklar. Windböen haben inzwischen die schwarzen Schilfrohre auf ein parkendes Auto vor dem Haus sowie in die umliegenden Straßen geweht.

