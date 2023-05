Stand: 03.05.2023 14:14 Uhr Reederei Hapag-Lloyd plant weitere Zukäufe

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd ist weiter auf Einkaufstour. Das Unternehmen hat in den vergangenen zwei Jahren bereits zahlreiche Hafenterminals in Mittel- und Südamerika gekauft und sich an weiteren beteiligt. Nun kündigte Vorstandschef Rolf Habben Jansen vor Aktionären an, Hapag-Lloyd wolle in diesem Bereich weiter wachsen. Zudem zeigte er sich auch offen dafür, Konkurrenten zu übernehmen. Hapag-Lloyd hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von mehr als 17 Milliarden Euro eingefahren.

