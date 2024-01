Stand: 09.01.2024 19:16 Uhr Reederei Hapag-Lloyd meidet Suezkanal weiterhin

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd meidet vorerst weiterhin den Suezkanal. Ein Konzernsprecher sagte am Dienstag, die Lage sei nach noch gefährlich, deshalb würden die Frachter über die zehn Tage längere Route um das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika umgeleitet. Der Suezkanal ist die kürzeste Schiffsverbindung zwischen Asien und Europa. Im Roten Meer hatten zuletzt jedoch Huthi-Rebellen aus dem Jemen wiederholt Schiffe attackiert. Hapag-Lloyd will kommenden Montag über das weitere Vorgehen entscheiden.

