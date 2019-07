Stand: 25.07.2019 13:07 Uhr

Reeder blicken pessimistischer in die Zukunft

Nach einer kurzen Atempause ist die deutsche Schifffahrt fast schon wieder in den Krisenmodus zurückgekehrt. Eine knappe Mehrheit von 53 Prozent der deutschen Reedereien rechnet zwar mit steigenden Umsätzen in den kommenden zwölf Monaten, wie eine am Donnerstag in Hamburg veröffentlichte Umfrage des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC) bei mehr als 100 Reedereien ergab. Vor einem Jahr hatten sich jedoch noch 74 Prozent der Reeder zuversichtlich geäußert.

Gedämpfte Erwartungen der Reeder NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 25.07.2019 13:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Die Zukunftserwartungen der deutschen Reeder trüben sich deutlich ein. Laut einer PwC-Studie geht nur noch die Hälfte von einem Wachstum aus. Reinhard Postelt berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Solch ein Einknicken der Konjunkturerwartungen gab es viele Jahre nicht mehr, wie der Hamburger der PwC-Schifffahrtsexperte Claus Brandt sagte. Als Gründe nennen die Reeder aber keineswegs den unsicherer gewordenen Welthandel durch US-Präsident Donald Trump oder den Brexit. "Der Rückzug der Banken aus der Schiffahrtsbranche wird als das größte Problem angesehen. Als zweiter Punkt sind natürlich Überkapazitäten und niedrige Raten genannt worden", sagte Brandt.

Banken ziehen sich aus Finanzierung zurück

Strengere Umweltvorschriften, die Digitalisierung und eine zunehmend ältere Flotte erforderten eigentlich mehr Investitionen. Doch deutsche Banken haben sich aus der Finanzierung der Schifffahrt weitgehend zurückgezogen. Bei der Erschließung neuer Finanzierungsquellen im Ausland seien viele Reedereien noch nicht aktiv genug, sagte Brandt. Auch im Ausland sei es aber nicht einfach, Finanzmittel zu mobilisieren, weil die Renditen in der Branche zu gering seien.

Kahlschlag bei Jobs droht offenbar nicht

Droht nun ein weiterer Kahlschlag bei den Jobs der deutschen Reedereien? Die Studie habe andere Antworten der Reeder ergeben, erklärte Brandt. Die würden eher sagen: "Wir wollen auf jeden Fall unseren Mitarbeiterstamm halten, damit wir - wenn die Zeiten besser werden - auch die Mannschaft haben. Dann muss man eben gemeinsam mal durch ein Tal durchgehen."

Hamburg als wichtigster deutscher Reeder-Standort habe aber weltweit an Bedeutung verloren. Vor allem China mache sich unabhängig von deutschem Know-how in der Schiffahrt.

Weitere Informationen In der Elbe wird jetzt gebaggert Die Baggerarbeiten für die Elbvertiefung haben begonnen. Zum offiziellen Start kam Bundesverkehrsminister Scheuer. Umweltschützer protestierten und servierten toten Elbfisch. (23.07.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.07.2019 | 13:00 Uhr