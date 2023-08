Stand: 24.08.2023 18:14 Uhr Recyclinganlage für E-Auto-Batterien in Billbrook nimmt Betrieb auf

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt will zusammen mit dem britischen Metall-Recycler European Metal Recycling (EMR) in Hamburg zukünftig ausgediente E-Auto-Batterien zerlegen. Dazu wurde am Donnerstag in Billbrook eine Industrieanlage in Betrieb genommen. Nach Unternehmensangaben können dort etwa 10.000Batterblöcke pro Jahr zerlegt werden, aus denen wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden sollen.

