Rechtsextreme Mai-Demo in Hamburg bleibt verboten

In Hamburg sind für den heutigen "Tag der Arbeit" von ursprünglich 47 angemeldeten Aufzügen und Versammlungen 38 genehmigt worden. Fünf wurden auch mit Blick auf Infektionsschutz untersagt. Dazu gehören eine Demonstration von Rechtsextremen in Harburg und eine geplante Gegendemo. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bestätigte am Freitag als letzte Instanz eine Entscheidung des Hamburger Oberverwaltungsgerichts, wie die Polizei mitteilte.

Nach Ansicht des Gerichts kann nicht sichergestellt werden, dass bei den Versammlungen der Infektionsschutz gewährleistet ist. Bei einer unübersichtlichen Gemengelage sei ein gesteigertes Ansteckungsrisiko zu erwarten, so die Richter. Bereits am Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht Hamburg die Entscheidung der Behörden bestätigt, den geplanten Aufmarsch der der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei "Die Rechte" in Harburg zu verbieten. Der Anmelder der Versammlung, der frühere Vorsitzende der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei, Christian Worch, ging juristisch dagegen vor. Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts hatte er sich schließlich mit einem Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht gewandt, um doch noch demonstrieren zu dürfen.

Polizei mit großem Aufgebot in Harburg

Die Polizei war am Freitagvormittag - vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts - mit starken Kräften am Harburger Bahnhof im Einsatz, wo die Kundgebung der Rechtsextremisten eigentlich stattfinden sollte. Auch Wasserwerfer standen bereit.

Versammlungen mit wenigen Teilnehmenden

Wegen der Corona-Pandemie gibt es für die genehmigten Versammlungen in Hamburg strenge Auflagen und die Zahl der Teilnehmenden ist stark begrenzt. Bislang wurden lediglich Versammlungen mit bis zu 25 Teilnehmenden erlaubt, darunter mehrere Mahnwachen des Hamburger Bündnis gegen Rechts. Am Fischmarkt gab es am Vormittag eine kleinere Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Eine größere linke Demo mit 250 Teilnehmern, die am Freitagabend über die Reeperbahn ziehen wollte, wurde untersagt. Die Organisatoren kündigten bereits an, dennoch auf die Straße gehen zu wollen.

Die Hamburger Polizei erklärte, wie üblich am 1. Mai auf alle Szenarien und ein reges Demonstrationsgeschehen vorbereitet zu sein. Auch auf Aktionen von Kleingruppen und nicht angemeldete Kundgebungen. Im vergangenen Jahr waren die Mai-Demos insgesamt friedlich verlaufen.

