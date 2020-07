Rechtsextreme Burschenschaftler unter Waffen?

Stand: 16.07.2020 16:39 Uhr - NDR Info

Waffen in der Hand von Rechtsextremisten - spätestens seit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist das ein Thema, das Sicherheitspolitiker in Alarmstimmung versetzt. Zu den im Hamburger Verfassungsschutz unter dem Kapitel "rechtsextrem" erwähnten Organisationen zählt auch die studentische "Hamburger Burschenschaft Germania", die ihren Sitz in einer Villa in der Sierichstraße hat.

Rechtsextreme Burschenschaftler dürfen Waffen besitzen

Mitglieder der rechtsextremen Hamburger Burschenschaft Germania dürfen laut Hamburger Senat scharfe Waffen besitzen. Bündnis gegen Rechts spricht von Bankrotterklärung der Behörden.







Sieben Burschenschaftler dürfen scharfe Waffen besitzen

Mindestens sieben Personen, die dem Potential der Burschenschaft zugerechnet werden, dürfen scharfe Waffen besitzen - das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Fraktion die "Linke" hervor. Von diesen sieben Personen, so schreibt die Behörde weiter, haben zwei einen Wohnsitz in Hamburg. Ob die Berechtigungen entzogen werden können, werde fortlaufend geprüft. Grundsätzlich seien die zuständigen Behörden bestrebt, Extremisten den Besitz von Waffen zu untersagen.

Behörden kennen nicht die genaue Mitgliederzahl

Doch was wissen die Behörden wirklich über das Innenleben und die Mitgliederzahl der Burschenschaft und damit über die tatsächliche Zahl der potenziellen Waffenbesitzer im Haus an der Alster? Nicht viel - wenn man die Antwort liest: Schon vor drei Jahren mussten die Behörden nach einer Parlamentsanfrage einräumen, dass sie weder die genaue Anzahl noch die Namen aller Mitglieder kennen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Man habe immer noch keine genauen Informationen über die Mitgliederzahl.

Bündnis gegen Rechts geht von bis 60 Burschenschaftlern aus

Szenekenner wie Felix Krebs vom Hamburger Bündnis gegen Rechts schätzen das Mitgliederpotential der Burschenschaft auf bis zu 60 Personen. Sein Bündnis hatte die Anfrage unter der Überschrift "Tödliche Schusswaffen und Reservisten bei der Burschenschaft Germania" im Auftrag von Denis Celik, dem innenpolitischen Sprecher der Linken in der Hamburger Bürgerschaft formuliert.

Wehrsportübungen mit Neonazis

Für Krebs sind weder die Unkenntnis der Behörden über die Mitgliederzahl noch die tatsächlich erteilten Waffenerlaubnisse an die Burschenschaftler hinnehmbar: In den 1990er-Jahren gab es Wehrsportübungen von Mitglieder der Burschenschaft Germania mit militanten Neonazis und vor drei Jahren mit der neurechten "Identitären Bewegung". Angesichts dessen sei es fahrlässig, eine solche Lage nicht zu verhindern.

Linke kritisiert mangelnde Prüfung seitens der Behörden

Linkenpolitiker Celik bezeichnet die Antwort des Senats als "erschreckend, angesichts der Enttarnung von rechten Netzwerken in den Sicherheitsbehörden." Die Behörden hätten zu wenig geprüft, inwieweit Rechte in Hamburg Zugang zu Waffen haben.

Seit 2017 zwei Waffenerlaubnisse entzogen

Aus der Senatsantwort ergibt sich außerdem, dass seit 2017 insgesamt zwei waffenrechtliche Erlaubnisse von Rechtsextremisten entzogen worden sind, in den vergangenen zehn Jahren habe es 21 solcher Fälle gegeben.

NDR Info | Aktuell | 16.07.2020 | 16:00 Uhr