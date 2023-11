Stand: 28.11.2023 11:39 Uhr Rechte Straftaten in Hamburg nahmen zuletzt stark zu

In Hamburg ist die Zahl rechter Straften im Laufe des Jahres stark gestiegen. Das zeigt die Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken in der Bürgerschaft. Demnach gab es von Anfang Juli bis Ende Oktober 122 rechte Straf- und Gewalttaten - fast so viele wie im gesamten ersten Halbjahr. In über der Hälfte der Fälle geht es um Hasskriminalität - mit rassistischem, ausländer-, juden- und islamfeindlichem Hintergrund.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.11.2023 | 12:00 Uhr