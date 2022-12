Stand: 15.12.2022 07:32 Uhr Rechte Positionen verbreitet: Polizist versetzt - Linke fordert Entlassung

Die Linke in Hamburg fordert Aufklärung nach Ermittlungen gegen einen Polizisten aus Wilhelmsburg. Der Mann war unter anderem als sogenannter Cop4U an Schulen tätig. Er soll über Facebook teils rechte Positionen verbreitet haben. Wie der Senat jetzt mitteilte, ist der Polizist versetzt worden. Die Linke fordert, dass der Mann ganz aus dem Polizeidienst entlassen wird. Sie kritisiert außerdem, dass sich angeblich keiner der Kolleginnen und Kollegen in der Wache in Wilhelmsburg an den rechten Positionen störte.

