Stand: 13.12.2023 20:58 Uhr Rechnungshof in Hamburg feiert 75-jähriges Jubiläum

Am Mittwoch gab es ein Jubiläum am Rechnungshof in Hamburg zu feiern. Seit 75 Jahren wachen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die Finanzen der Hansestadt. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) lobte im Rathaus den Rechnungshof als "Wächter, Mahner und Berater der Verfassungsorgane". Und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bezeichnete ihn als "umfassenden Wirtschaftsprüfer des Konzerns Hamburg".

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.12.2023 | 19:30 Uhr