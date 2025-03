Reaktionen zum Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2025 in Hamburg Stand: 02.03.2025 18:37 Uhr Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg ist die SPD wieder stärkste Kraft geworden - vor der CDU und den Grünen. Linke und AfD sind ebenfalls im Parlament. Was sagen Politikerinnen und Politiker in Hamburg zum Wahlausgang?

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch sieht den Wahlsieg in Hamburg auch im ruhigen und besonnenen Regierungsstil von Bürgermeister Peter Tschentscher begründet. Sein Erfolg sei ein ganz wichtiger, sagte Miersch nach den Prognosen zum Wahlausgang. "Insofern tut das der SPD insgesamt auch gut." Regierungschef Tschentscher habe nun erneut den Regierungsauftrag und auch Auswahl bei möglichen Koalitionspartnern. Eine Empfehlung zu Koalitionsgesprächen wollte Miersch nicht geben. Es gehöre sich nicht, sich aus Berlin einzumischen, sagte er.

CDU bietet sich als Koalitionspartner an

CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering betonte weiter die Bereitschaft seiner Partei, mit der SPD in Hamburg regieren zu wollen. "Die SPD hat den Auftrag, einen neuen Senat zu bilden. Wir stehen für eine stabile Regierung mit positiven Veränderungen vor allem in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Verkehr zur Verfügung", so Thering. Eine Koalition aus SPD und CDU erleichtere und stärke Hamburgs Position im Bund, sagte der CDU-Politiker.

Fegebank: "Es war so brutal"

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank führte die Ergebnisse auf die Geschlossenheit ihrer Partei zurück. "Was uns ausgezeichnet hat, ist, dass wir zusammengestanden haben", sagte sie auf der Wahlparty. Ihr sei nach der Verkündung der ersten Prognosen eine große Last von den Schultern gefallen. Fegebank bedankte sich bei den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern ihrer Partei. "Ich bin einfach nur so dankbar, dass ich euch in diesen Wahlkampf führen durfte", sagte sie mit Tränen in den Augen vor Mitgliedern ihrer Partei. "Es war so brutal, gerade in den letzten zwei Wochen. Ihr habt gestanden, wir haben gestanden."

Linken-Chef: "Das Comeback geht weiter"

Linken-Chef Jan van Aken lobte seine Partei für "perfektes Teamwork" im Wahlkampf. Das Ergebnis der Bürgerschaftswahl beweise: "Das Comeback geht weiter", sagte van Aken. Die Linke habe zwar auch Glück gehabt, zuletzt aber auch sehr viel richtig gemacht. Das Ergebnis habe viel damit zu tun, dass die Linke über Themen spreche, die die Menschen bewegten, betonte der Parteichef. Immer wieder habe die Partei im Wahlkampf die Mieten nach vorne gestellt.

AfD-Chef Chrupalla: "In Hamburg nicht einfach"

AfD-Chef Tino Chrupalla sieht das Abschneiden seiner Partei als "Riesenerfolg". "Wir geben auch Hamburg nicht her", sagte Chrupalla in der ARD. Man sei zufrieden, sagte Chrupalla, der damit rechnete, dass die AfD im Laufe des Abends noch auf steigen werde. "Wir haben es in Hamburg nicht einfach." Die AfD sei erfolgreicher in Flächenländern. "Ich bin zufrieden, dass wir zugelegt haben unter diesen schwierigen Verhältnissen."

