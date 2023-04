Stand: 29.04.2023 19:30 Uhr Razzien in mehreren Altonaer Shisha-Bars

Einsatzkräfte von Polizei, Zoll und dem Bezirksamt haben am späten Freitagabend vier Shisha-Bars in Altona durchsucht. Die Zollbeamten und -beamtinnen beschlagnahmten unter anderem nicht versteuerten Tabak sowie nicht zugelassene Glücksspielautomaten. Zudem war in einem Lokal die Kohlenmonoxid-Konzentration viel zu hoch.

