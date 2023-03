Stand: 02.03.2023 09:40 Uhr Razzien gegen Schleuserbanden auch in Hamburg

Die Bundespolizei ist am Donnerstagmorgen unter anderem in Hamburg gegen mutmaßliche Schleuserbanden vorgegangen. Nach Informationen von NDR 90,3 durchsuchte sie hier fünf Häuser oder Wohnungen, darüber hinaus zwei weitere in Berlin. Zuständig ist die Bundespolizei vom Frankfurter Flughafen. Im Laufe des Tages will sie mehr Informationen dazu bekannt geben.

