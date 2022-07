Stand: 29.07.2022 15:23 Uhr Razzia in Niendorf: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Die Polizei hat in Hamburg-Niendorf einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Ermittler kiloweise Rauschgift, die er in seiner Wohnung gelagert haben und mit dem er gehandelt haben soll. Beim Zugriff fanden vier Kilo Marihuana, zwei Kilo Amphetamine und 8.000 Euro mutmaßliches Dealergeld. Außerdem zehn Fläschchen Testosteron, gefälschte Impfpässe und mehrere Handys. Der mutmaßliche Dealer sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Auf die Spur des 36-Jährigen kamen Spezialisten der sogenannten BAO "Hammer" durch die Auswertung von Encrochat-Protokollen - einer Plattform, über die verschlüsselte Nachrichten gesendet werden konnten und die besonders bei Kriminellen sehr beliebt war. | Sendedatum NDR 90,3: 29.07.2022 17:00

