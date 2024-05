Stand: 29.05.2024 20:29 Uhr Razzia in Lokal am Hansaplatz

Am frühen Mittwochabend hat es eine Polizeirazzia auf dem Hansaplatz in St. Georg gegeben. Anlass waren Beschwerden aus der Nachbarschaft über Lärm und aggressive Gäste eines Lokals. Rund 30 Beamtinnen und Beamte kontrollierten die Kneipe und nahmen die Personalien der Gäste auf. Laut Polizei handelt es sich bei dem Lokal um einen Treffpunkt der Trinker- und Drogenszene. Bei zwei Kontrollierten fanden die Beamten mutmaßliches Kokain. Außerdem entdeckten sie rund 500 Euro in Bar in einer weggeworfenen Bauchtasche und weitere Drogen. Das Lokal wurde aufgrund von Brandschutzmängeln vorläufig geschlossen.

