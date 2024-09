Stand: 18.09.2024 06:23 Uhr Razzia in Billstedt: Drogen und Bargeld sichergestellt

Die Hamburger Polizei hat am Dienstagabend bei einer Razzia in Billstedt Heroin, Kokain, Bargeld und drei Spielautomaten sichergestellt. Zivilfahnderinnen und -fahnder waren auf mögliche Drogen-Deals in einem Café in der Legienstraße aufmerksam geworden. Die Polizei stürmte daraufhin das Café und nahm auch eine Person vorläufig fest.

