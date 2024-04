Stand: 23.04.2024 19:42 Uhr Razzia gegen nigerianische Mafia auch in Hamburg

Deutschen Ermittlerinnen und Ermittlern ist ein Schlag gegen die nigerianische Mafia gelungen. In zahlreichen Städten hat es am Dienstag Durchsuchungen gegeben - darunter auch in Hamburg. Mehrere aufgrund bestehender Haftbefehle gesuchte Männer wurden festgenommen. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung im In- und Ausland vorgeworfen. Im Einsatz waren 330 Einsatzkräfte. Sie stellten zudem zahlreiche Beweise sicher. Die nigerianische Mafia ist seit einigen Jahren verstärkt in Deutschland aktiv - ihnen wird vor allem Menschenhandel vorgeworfen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.04.2024 | 18:00 Uhr