Stand: 02.03.2023 15:36 Uhr Razzia gegen mutmaßliche Schleuserbande in Hamburg

Die Bundespolizei hat in Hamburg und in Berlin mehrere Objekte wegen des Verdachts der bandenmäßigen Einschleusung von Ausländerinnen und Ausländern durchsucht. Insgesamt kontrollierten die Beamten am frühen Donnerstagmorgen sechs Wohnungen in der Hansestadt und eine in der Hauptstadt, wie ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei des Flughafens Frankfurt am Main sagte. Festnahmen gab es den Angaben zufolge nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 02.03.2023 | 10:00 Uhr