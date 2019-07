Stand: 04.07.2019 10:56 Uhr

Razzia gegen Einbrecher: Festnahmen in Hamburg

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Hamburg Wohnungen einer mutmaßlichen Einbrecherbande durchsucht. Die Beschuldigten sollen für zahlreiche Straftaten in ganz Deutschland verantwortlich sein.

Razzien in Neugraben-Fischbek und Niendorf

Vor dem Zugriff hatten die Beamten längerfristig gegen die mutmaßliche Einbrecherbande ermittelt. Die Spur führte die Fahnder nach Neugraben-Fischbek und Niendorf, wo die "Soko Castle" Mehrfamilienhäuser durchsuchte. Um Punkt 6 Uhr stürmten vermummte und gepanzerte Polizisten die Wohnungen. Außerdem waren Mitarbeiter des Hamburger Bezirkamts vor Ort, um die Miet- und Wohnverhältnisse zu klären.

Die Beamten nahmen mehrere Männer fest. Weitere Zugriffe erfolgten zeitgleich in Hessen und Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen Großkontrolle der Polizei gegen Einbrecher Polizisten aus Schleswig-Holstein und Hamburg haben eine gemeinsame Großkontrolle gegen Einbrecher durchgeführt. Ziel war es, mehr über die Routen der Banden herauszufinden. (08.02.2019) mehr Polizei registriert weniger Wohnungseinbrüche 2018 sind in Hamburg deutlich weniger Wohnungseinbrüche registriert worden als im Vorjahr. Laut Kriminalstatistik der Polizei sank auch die Zahl bei Taschendiebstählen und anderen Delikten. (23.01.2019) mehr Hamburger Polizei klärt Einbruchserie auf Die frühere Soko "Castle" hat 32 Wohnungseinbrüche in Hamburg und Schleswig-Holstein aufgeklärt. Ein 22-Jähriger soll allein für die Taten verantwortlich sein. (08.10.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.07.2019 | 11:00 Uhr