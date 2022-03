Rauchwolke über Hamburg: Lagerhalle brennt in Billbrook Stand: 09.03.2022 16:53 Uhr In einer Lagerhalle eines Hamburger Abfallverarbeitungsbetriebs ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist seit dem Mittwochnachmittag in der Liebigstraße in Billbrook im Einsatz.

Rund 80 Einsatzkräfte sind vor Ort, um das Feuer in der Lagerhalle zu löschen. In dem 40 mal 60 Meter großen Gebäude lagern Papier und Verpackungsmaterial, erklärte Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann zu NDR 90,3. Die Flammen hätten etwa ein Drittel der Halle erfasst und seien durch das Dach gebrochen. Menschen wurden nicht verletzt.

Anwohner sollen das Gebiet meiden

Wegen der starken Rauchentwicklung gab die Feuerwehr eine Warnung an die Anwohnerinnen und Anwohner heraus. Sie sollen Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen abstellen. Auch Autofahrerinnen und Autofahrer sollten ihr Gebläse auf Umluft stellen und das Gebiet möglichst verlassen. Die Rauchwolke zieht zurzeit in Richtung Nordwesten. Der Brandort liegt allerdings in einem Gewerbegebiet.

