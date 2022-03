Rauchwolke über Hamburg: Lagerhalle brannte in Billbrook

Stand: 09.03.2022 18:20 Uhr

In einer Lagerhalle eines Hamburger Recyclingbetriebs war am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mehrere Stunden in der Liebigstraße in Billbrook im Einsatz.