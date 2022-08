Stand: 09.08.2022 08:40 Uhr Rauchentwicklung nach Lagerhallenbrand

In der Osterfeldstraße in Lokstedt ist am Dienstagmorgen eine Lagerhalle in Brand geraten. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung in den Stadtteilen Eppendorf, Lokstedt und Rotherbaum. Die Hamburger Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wodurch das Feuer ausbrach, ist nicht bekannt. | Sendedatum NDR 90,3: 09.08.2022 06:30