Stand: 27.01.2024 16:45 Uhr Rauchentwicklung: Europa-Passage muss evakuiert werden

Die Europa-Passage in der Hamburger Innenstadt ist am Sonnabend evakuiert worden. Im Untergeschoss hatte es in einer Toilette gebrannt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Allerdings zog Rauch in Teile der Europa-Passage. Deshalb mussten alle Besucherinnen und Besucher das Einkaufszentrum kurzzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand.

