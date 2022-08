Stand: 17.08.2022 19:32 Uhr Rauch auf Hafenfähre

Auf einer Hadag-Fähre hat es am Mittwoch im Hafen einen Zwischenfall gegeben. Auf dem Schiff hatte sich Rauch entwickelt. Das Schiff legte am Museumshafen in Oevelgönne an, und alle rund 200 Menschen an Bord konnten es unverletzt verlassen. Die Feuerwehr stellte später fest, dass es im Maschinenraum eine undichte Stelle gab. | Sendedatum NDR 90,3: 17.08.2022 19:00

