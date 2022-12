Stand: 05.12.2022 19:00 Uhr Raubüberfall in einer Wohnung in St. Georg

In St. Georg sind eine Frau und ihr Sohn in ihrer eigenen Wohnung überfallen worden. Der Täter war in der Nacht zu Sonntag über eine geöffnete Balkontür in die Wohnung gelangt. Er attackierte beide mit Pfefferspray, forderte Geld und konnte entkommen.

