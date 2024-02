Stand: 23.02.2024 13:40 Uhr Raubüberfall in Winterhude: Polizei sucht Zeugen

Die Hamburger Polizei sucht nach einem Raubüberfall auf dem Winterhuder Marktplatz Zeuginnen und Zeugen. Dort sollen zwei Männer einen schwerbehinderten Mann attackiert und bestohlen haben. Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstag gegen 10.30 Uhr. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin stand der 62-Jährige an einer Fußgängerampel nahe der Alsterdorfer Straße. Ein Angreifer schubste den Senior, der andere riss dem Mann einen Beutel aus der Hand. Anschließend liefen die Räuber in unterschiedliche Richtungen. Beide sollen etwa 40 Jahre alt und 1.80 Meter groß sein.

