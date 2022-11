Raubserie im Hamburger Osten offenbar aufgeklärt Stand: 20.11.2022 12:54 Uhr Die Polizei hat offenbar eine Raubserie im Hamburger Osten aufgedeckt. Insgesamt sieben Männer und Jugendliche sollen beteiligt sein.

Die Gruppe von 16- bis 19-Jährigen soll laut Polizei insgesamt sechs Überfalle in unterschiedlichen Konstellationen begangen haben. In Billstedt, Horn und Hamm sollen sie in den vergangenen Monaten vor allem nachts immer wieder Passanten und Passantinnen angegriffen haben. Dabei erbeuteten sie offenbar Bargeld, Handys, Kopfhörer und eine Uhr.

Zwei 18-Jährige verhaftet

Nach einem Überfall am ZOB Billstedt konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Sie mussten später wieder freigelassen werden, weil es keine Haftgründe gegeben hatte. Allerdings gelangten die Beamten und Beamtinnen bei ihren Ermittlungen offenbar an Erkenntnisse über den Rest der Bande. Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin Haftbefehl gegen zwei der Beschuldigten.

Pistole, Schlagring und Elektroschocker gefunden

Außerdem durchsuchte die Polizei fünf Wohnungen. Dabei fanden die Ermittler und Ermittlerinnen unter anderem diverse Handys, eine Schreckschusspistole, einen Schlagring, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und 26 gefälschte Kopfhörer. Die beiden verhafteten 18-Jährigen sitzen jetzt im Untersuchungsgefängnis.

