Stand: 15.05.2024 18:12 Uhr Rasierklinge an Wahlplakat: SPD-Politiker verletzt

Der SPD-Bezirkspolitiker Olcay Aydik ist beim Aufstellen von Wahlplakaten durch eine Rasierklinge verletzt worden, die vermutlich absichtlich angebracht wurde. Der Mann habe sich eine Schnittverletzung am Handrücken und am Mittelfinger zugezogen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Tat habe sich am Sonntag im Stadtteil Hamm ereignet. Unbekannte sollen eine Rasierklinge auf der Rückseite eines Plakats mit Paketband befestigt haben. Als der Sozialdemokrat das abgerissene Plakat wieder habe aufstellen wollen, habe er in die Klinge gefasst. Der Polizeisprecher sagte, der Staatsschutz ermittle wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

