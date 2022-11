Stand: 28.11.2022 18:00 Uhr Ranking der besten Hotels: "Vier Jahreszeiten" vorn

Das Hotel "Vier Jahreszeiten" an der Binnenalster hat zum dritten Mal in Folge den ersten Platz im Ranking der 101 besten Hotels Deutschlands erhalten. Das Ranking wird vom sogenannten Institute for Service Excellence herausgegeben. Das "Fontenay" an der Außenalster belegt dort den zehnten Platz.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.11.2022 | 18:00 Uhr