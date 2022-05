Stand: 06.05.2022 19:42 Uhr Rangelei an Werbestand: Geldstrafe für AfD-Unterstützer

Nach einer Rangelei an einem Werbestand der AfD in Groß Flottbek im September vor vier Jahren hat das Amtsgericht Altona einen Unterstützer der Partei zu einer Geldstrafe von 900 Euro wegen Bedrohung und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Zuvor hatte ein 44-Jähriger Broschüren vom Stand gewischt und einen Tisch umgeworfen. Daraufhin bedrohte der 53-Jährige den Mann mit einem Messer. Als der AfD-Gegner das Messer abwehrte, erlitt er eine Verletzung an der Hand. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 06.05.2022 19:30

