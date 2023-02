Stand: 13.02.2023 17:18 Uhr Randalierer verletzt Polizisten bei Einsatz am Hamburger Berg

Bei einem Polizeieinsatz in St. Pauli sind am frühen Montagmorgen drei Beamte attackiert worden. Vor einem Lokal am Hamburger Berg soll ein Randalierer zunächst eine 33-jährige Polizistin weggestoßen und anschließend auf ihren 25-jährigen Kollegen eingeschlagen haben. Weitere Beamte kamen hinzu, mit Schlagstöcken konnten sie den Angreifer überwältigen. Verletzt mussten zwei Polizisten ihren Dienst nach dem Einsatz frühzeitig beenden. Bei dem Angreifer fanden die Beamten eine geringe Menge Kokain, der 29-jährige kam in die Psychiatrie.

