Stand: 20.03.2022 11:20 Uhr Randale von HSV-Fans in Düsseldorf

Etwa 150 Fans des HSV haben am Sonnabend vor dem Auswärtsspiel in Düsseldorf in einer Regionalbahn randaliert. Dabei ist es zu Körperverletzungen und erheblichen Sachschäden gekommen. Das teilte die Bundespolizei am Sonnabend mit. Der Zug war so stark beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte. In dem Zweitligaspiel bei Fortuna Düsseldorf kam der HSV nicht über ein 1:1 hinaus und ist Sechster in der Tabelle. | Sendedatum NDR 90,3: 20.03.2022 10:00

