Stand: 11.08.2022 06:25 Uhr Randale in der Osterstraße

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag In der Osterstraße in Eimsbüttel randaliert. Mehrere Personen zündeten mit Bengalos Mülltonnen an und warfen Scheiben ein. Betroffen waren Filialen von Vattenfall und der Deutschen Bank. Die Täter konnten flüchten, bevor die Polizei eintraf. | Sendedatum NDR 90,3: 11.08.2022 06:00

