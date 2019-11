Stand: 04.11.2019 17:09 Uhr

Randale bei HSV-Abstieg: 24-Jähriger verurteilt

Beim vorerst letzten Erstligaspiel des HSV gegen Borussia Mönchengladbach vor über einem Jahr war es zu Ausschreitungen gekommen. Das Amtsgericht Altona hat nun am Montag einen HSV-Fan wegen besonders schweren Landfriedensbruchs zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt. Der 24-Jährige soll einen pyrotechnischen Gegenstand angezündet und auf das Spielfeld geworfen haben. Der Angeklagte hatte sich gemeinsam mit weiteren rund 50 Personen, die ebenfalls Rauchbomben und Feuerwerkskörper auf das Spielfeld warfen, für diese Aktion vermummt.

Randale mit Pyrotechnik: HSV-Fan verurteilt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.11.2019 17:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Vor dem Amtsgericht Altona ist ein HSV-Anhänger verurteilt worden. Er hatte beim Abstiegsspiel des HSV im Volksparkstadion mit Pyrotechnik randaliert, wie Elke Spanner berichtet.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rauchtöpfe und minutenlanges Geböller

Begonnen hatte die Aktion kurz vor Ende des Spiels, als der Schiedsrichter noch nicht abgepfiffen hatte, aber der Abstieg des HSV aus der ersten Bundesliga so gut wie sicher war. Die HSV-Fans zogen plötzlich eine Plane über sich, und als sie die wieder wegzogen, waren alle schwarz vermummt. Es dauerte nur wenige Sekunden, da war der Fanblock in schwarzen Rauch gehüllt, es knallte minutenlang und Feuerwerkskörper flogen auf das Spielfeld.

Täter legt Geständnis ab

Auch der Angeklagte mischte kräftig mit. Am Montag saß er im Amtsgericht Altona, ein Hüne, der in diesem Umfeld eher eingeschüchtert wirkte. Der 24-Jährige gestand, sagte aber nichts zu seiner Motivation. Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern hatte er sich gestellt. Auf ihrer Internetseite hatte die Polizei im Nachgang Fotos der Männer aus Überwachungskameras veröffentlicht. Zu dem Zeitpunkt gab es allerdings bereits Hinweise auf den Täter. Zu der Bewährungsstrafe muss er 1.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.

Weitere Informationen Krawalle beim HSV-Abstieg: Foto-Fahndung startet Wer sind die Chaoten, die dem Abstiegsspiel des HSV durch Pyrotechnik ein unwürdiges Ende bereitet haben? Die Polizei fahndet mit Fotos aus Überwachungskameras nach 17 Männern. (28.09.2018) mehr Aus und vorbei! Der HSV ist abgestiegen Das war's für den HSV. Nach 55 Jahren in der Ersten Liga ist der Bundesliga-Dino abgestiegen. Der Heimsieg gegen Gladbach reichte nicht, da Wolfsburg gewann. Teile der HSV-Fans sorgten für einen Eklat. (12.05.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.11.2019 | 17:00 Uhr