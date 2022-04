Stand: 21.04.2022 20:35 Uhr Rahlstedt: Zusammenstoß an Kreuzung

In Rahlstedt sind am Donnerstagmittag ein Pkw und ein Kastenwagen zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Stein-Hardenberg-Straße/Am Pulverhof, als der Pkw offenbar links abbiegen wollte und den entgegenkommenden Wagen übersah. Zwei Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Kreuzung gut zwei Stunden gesperrt. | Sendedatum NDR 90,3: 21.04.2022 07:30

